Диетолог Нефедова объяснила, как отказ от мясных продуктов вредит здоровью

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3 ноября 2021, 14:33

Фото: pixabay.com

О вреде и пользе отказа от продуктов животного происхождения "Народным новостям" рассказала член Ассоциации диетологов Канады Наталья Нефедова. Многие люди отказываются от животной пищи, но существуют разные принципы растительной диеты, среди которых можно выделить веганство и вегетарианство.

Принцип веганства предполагает отказ человека от употребления в пищу мяса, рыбы, молока, яиц, меда и любых мясо содержащих добавок. Вегетарианство - это отказ от продуктов животного происхождения, но потребление молока и яиц допускается.

Диетолог отметила, что исключение из рациона мяса никому категорически не запрещено.

Вегетарианцы, которые не употребляют продукты животного происхождения, по словам диетолога, не получают витамин В12, поэтому им нужно получать этот витамин посредством потребления специальных таблеток, иначе может произойти анемия.

Врач отметила, что людям, придерживающимся вегетарианской диеты, нужно следить за количеством железа в организме, так как им сложнее получить железо. Стоит чаще употреблять орехи, предварительно жаря или заманчивая их.

Специалист добавила, что некоторые хлопья на завтрак обогащены витаминами В12 и D, а также железом, что может препятствовать нехватке витаминов в организме. В этом списке продуктов также находится растительное молоко.

Наталья отметила, что у каждого подхода к питанию есть свои плюсы и минусы.

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