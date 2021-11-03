В Челябинской области бороться с ковидом врачам помогают волонтеры-медики

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3 ноября 2021, 13:53 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Добровольцев привлекают к работе в больницах и вакцинальных бригадах.

160 волонтеров-медиков помогают врачам Челябинской области в борьбе с коронавирусом. Об этом сегодня рассказала региональный координатор Челябинского отделения движения «Волонтеры-медики» Ольга Чижова во время пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре «Гранада Пресс». Она добавила, что среди волонтеров-медиков только студенты медицинского университета. Добровольцы помогают врачам в больницах, ведут разъяснительную работу с населением по вакцинации.

Также на базе регионального Молодежного ресурсного центра действует региональный штаб всероссийской акции «Мы Вместе». Волонтеры, получая заявки от пожилых и маломобильных граждан, приносят им продукты и лекарства. Заявки принимаются по телефону горячей линии 8-800-200-34-11.

«На текущий момент принято 11 заявок, из которых 9 уже отработаны», — прокомментировал руководитель «Молодежного ресурсного центра» Владислав Бородулин.

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