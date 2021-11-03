Оперштаб Челябинской области продлил нерабочие дни до 12 ноября включительно

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3 ноября 2021, 13:50 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой, «Южноуральская панорама»

За работниками будет сохранена заработная плата.

Сегодня, 3 ноября, оперативный штаб Челябинской области принял решение о продлении режима нерабочих дней с 8 по 12 ноября включительно с сохранением за работниками заработной платы. Эта мера призвана не допустить распространение коронавирусной инфекции.

Пресс-служба правительства сообщает, что 8-14 ноября общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного образования, организации дополнительного профессионального образования переходят на дистант. То же самое рекомендовано высшим учебным заведениям.

Кроме этого, вводится ряд дополнительных противокоронавирусных мер. Для посещения мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством участников понадобится QR-код. Также с 8 ноября его нужно будет предъявить в объектах розничной торговли с площадью торгового зала более 400 квадратных метров.

Допуск по QR-коду будут действовать в салонах красоты, массажных салонах, фитнес-центрах, физкультурно-оздоровительных центрах и других организаций с подобными услугами после 7 ноября и до особого распоряжения.

В местах общепита QR-коды введут с 1 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Эта мера не распространяется на объекты питания, которые оказывают услуги для работников организаций, а также пассажирам и провожающим на территории аэропортов и железнодорожных вокзалов.

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