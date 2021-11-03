В Челябинской области дети стали попадать в реанимацию с ковидом
3 ноября 2021, 08:12 Анна Семенова
К счастью, пока их обходят крайне тяжелые состояния.
О том, что несовершеннолетние стали чаще болеть коронавирусом, сообщил глава южноуральского минздрава Юрий Семенов. Многие дети просто являются носителями вируса, но стало больше и тех, кто заболел сам.
Как правило, госпитализация детям не требуется, они получают лечение дома. Но на начало месяца 50 человек все же находилось в больнице. Несколько человек- даже в реанимации. К счастью, подключение к ИВЛ никому не требуется, критических состояний нет. Помощь в Челябинске несовершеннолетним оказывают на базе КБ№9.
Семенов также сообщил, что вакцина от ковида для детей скоро появится в стране.
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