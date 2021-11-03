Роспотребнадзор проверит, как предприятия проводят обязательную вакцинацию

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3 ноября 2021, 07:35 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Постановлением Главного санитарного врача по Челябинской области, на Южном Урале введена обязательная вакцинация от COVID-19 для отдельных категорий граждан. Завершить иммунизацию нужно до 11 декабря.

Обязательной вакцинации подлежат южноуральцы, которым на работе приходится контактировать с большим количеством людей. Речь идет о сотрудниках сфер образования, медицины, обслуживания, спорта, досуга и развлечений; государственных и муниципальных гражданских служащих. Об этом в ходе пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре «Гранада Пресс» рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Татьяна Софейкова. Она добавила, что соблюдение постановления Главного санитарного врача проверят надзорные органы.

Поставить прививку от коронавируса южноуральцы могут в период нерабочих дней, прокомментировала заместитель министра здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская. Для этого в регионе работают вакцинальные пункты. Для создания иммунной прослойки должно вакцинироваться 80% южноуральцев.

Как отметили в региональном министерстве промышленности, новых технологий и природных ресурсов, руководители крупных южноуральских предприятий осознают важность вакцинации от коронавируса для обеспечения непрерывной работы. На 43 крупнейших промышленных предприятиях Челябинской области коллективный иммунитет сотрудников в настоящий момент составляет около 60%, сообщил начальник управления промышленности и новых технологий ведомства Дмитрий Лысенко Среди лидеров по вакцинации Кыштымский «Радиозавод» (привито 99% работников), Ядерный Центр ВНИИ экспериментальной физики имени академика Е.И. Забабахина» (ГК «Росатом») в Снежинске (89%) и Челябинский кузнечно-прессовый завод (81%).

«Человек сегодня участвует в любом экономическом процессе. И чтобы экономика региона и в целом нашей страны успешно развивалась, необходимо прекратить распространение коронавирусной инфекции», — подчеркнула министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева, говоря о важности вакцинации.

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