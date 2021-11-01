Диетолог Михаил Гинзбург назвал продукты для реабилитации после COVID-19

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1 ноября 2021, 17:18

Фото: pixabay.com

Диетолог Михаил Гинзбург утверждает, что в период восстановления в организме должны пройти все воспаления. Чтобы этого добиться необходимо сбалансированное питание.

Основным осложнением после перенесенного коронавируса врач считает тромбоз. Это обеспечено повышенной свертываемостью крови, которая наблюдается у пациентов.

Решить проблему, по мнению Михаила Гинзбурга, поможет правильный рацион питания. Для этого в нем должны присутствовать овощи и фрукты в большом количестве, а также другие полезные продукты.

«Противовоспалительным и иммуностимулирующим действием обладает морская рыба, такая как скумбрия, сельдь, сардины и горбуша. Стоит включить в рацион кисломолочные напитки и грубые крупы, такие как гречка и овсянка. Можно добавить фрукты и овощи в рацион. Продуктами, которые помогают от повышенной свертываемости крови, являются ягоды: малина, ежевика, клюква, брусника», — поясняет диетолог в беседе с «Народными Новостями».

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