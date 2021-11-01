Вирусолог отметил, что коронавирус в России может пойти на спад

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1 ноября 2021, 16:57

Фото: pixabay.com

Коронавирус превратится в редкое явление, когда у россиян выработается иммунитет к дельта-штамму. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова и вирусолог Максим Скулачёв «Радио 1».

С весны этого года наша страна находится в пятой фазе коронавирусной пандемии, отметил Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«В пятую фазу пандемии мы вступили весной этого года, и этот период продолжается до сих пор. Сейчас мы наблюдаем очередной подъем уровня заболеваемости, который с учетом большего объема тестирования достиг исторического максимума», – сообщил Медведев в статье для «Российской газеты».

Вирусолог отметил, что нет смысла вести подсчёт пиков заболеваемости. Сейчас нужно обращать внимание на то, что происходит в стране.

«Мне кажется, что сейчас происходит продолжение летней истории, когда в Россию пришёл дельта-вариант коронавируса – вот тот подъём, который мы видели. Потом был временный спад, связанный с периодом отпусков, когда меньше социальных контактов было у людей. <…> Потом вот это благодатное время отпускное закончилось, люди вернулись на работу, на учебу, и вот дельта-вариант коронавируса в полной мере накрыл нашу страну, особенно регионы», – рассказал он.

Скулачёв подчеркнул, что сейчас происходит достаточно большое количество повторных заражений, которые связаны с двумя факторами. Во-первых, в период осени ослабевает иммунитет, который нужно поддержать ревакцинацией. Во-вторых, существующий дельта-штамм, вероятнее всего, преодолевает иммунный ответ человека.

«Сейчас будет большое количество людей уже с иммунитетом к дельта-варианту. Будут ли они заражаться повторно – вот это большой вопрос. А если нет, то мы увидим спад. Не знаю, насколько увидим исчезновение коронавируса, но точно превращение его во что-то более редкое. Если же нет – будет очередной всплеск, когда у переболевших людей ослабнет иммунитет к коронавирусу, и он получит возможность заразить людей ещё раз», – объяснил специалист.

По мнению вирусолога, ситуация в стране может улучшится после Нового года, потому что период зимних каникул поможет снизить заболеваемость. Но всё будет зависеть от темпов вакцинации.

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