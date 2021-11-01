Где узнать, какие противоэпидемиологические меры действуют в регионе

Аргументы Недели → Здоровье

1 ноября 2021, 12:09 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

В Челябинской области для посещения различных учреждений требуется QR-код. Вся информация о том, какие коды и где необходимо предъявить, можно узнать на карте ограничений на сайте стопкоронавирус.рф.

Ресурс содержит официальную информацию о коронавирусе в России. «Сейчас в медиасреде отмечается повышенный запрос граждан на информацию об ограничениях по QR-кодам, — рассказал первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин. — Меры, принимаемые губернаторами, могут отличаться в зависимости от регионов. Для того, чтобы любой житель мог разобраться, какие именно ограничения и на какой срок утверждены органами власти и введены в его городе, мы собрали максимально полную информацию и представили ее на сайте стопкоронавирус.рф».

Чтобы остановить распространение новой коронавирусной инфекции, жителей Челябинской области призывают прививаться.

Именно вакцинация — это самый эффективный способ предотвращения распространения инфекции, подчеркивает главный врач челябинской городской клинической больницы №11 Наталья Горлова. «Поэтому меры, принимаемые в настоящее время правительством и губернатором Челябинской области, связанные с допуском в различные учреждения и на мероприятия по QR-коду и соблюдение масочного режима, как и по всей стране, направлены как на предотвращение распространения COVID-19, так и явились дополнительной мотивацией для жителей, — добавила Наталья Горлова. — И мы видим значительный рост желающих пройти вакцинацию и очень надеемся, что эти меры помогут нам всем избежать локдаунов и вернуться к прежней жизни».

О важности соблюдения противоэпидемиологических мер говорят представители разных сфер. «Мой бизнес связан с работой с детьми, — прокомментировал директор развивающего центра будущего «Инновации детям» Дмитрий Андреев. — И естественно, для нас безопасность прежде всего. Поэтому мы ответственно относимся к профилактическим мерам, вводимым федеральным и региональным правительством. И призываем каждый бизнес, каждого гражданина, делать так же».

Поставить прививку можно в пунктах вакцинации, развернутых на территории Челябинской области. Их перечень указан на сайте регионального министерства здравоохранения.

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