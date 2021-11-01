За выходные в мега-пункте вакцинации привились 3 тысячи южноуральцев

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1 ноября 2021, 10:37 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Во Дворце спорта «Юность» в Челябинске организован самый большой в регионе пункт вакцинации от коронавируса и гриппа. Он работает с 30 октября по 7 ноября с 10 до 20 часов. Желающим вакцинироваться необходимо иметь при себе паспорт, полис ОМС и СНИЛС.

За прошедшие выходные в мега-пункте вакцинировались более 3 тысяч жителей области. В «Юности» одновременно работают 20 мобильных бригад. Они функционируют с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, для посетителей организованы отдельные вход и выход.

Сегодня мега-пункт посетил губернатор Алексей Текслер. «Мы видим, что работа здесь организована по принципу бережливой поликлиники. Человеку помогают оформить все необходимые документы, есть все удобства, приглашают в кабинку по очереди, можно отдохнуть, обязательно наблюдение после вакцинации в течение получаса. Все достаточно удобно», — прокомментировал глава региона. Алексей Текслер не исключил, что пункт в «Юности» продолжит работу после 7 ноября.

Добавим, что в Челябинской области действуют 143 прививочных пунктов на базе медицинских учреждений. Кроме этого, открыты 27 круглосуточных пунктов и 71 мобильный пункт в территориях. Их адреса указаны в телеграм-канале министерства здравоохранения Челябинской области.

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