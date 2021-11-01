Эпидемиолог Покровский призвал наказывать умышленное заражение COVID-19 по закону

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1 ноября 2021, 10:36 Источник: радио Sputnik

человек в маске, фото: Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, эпидемиолог Вадим Покровский прокомментировал истории о намеренном заражении новой коронавирусной инфекцией, которые заканчиваются реанимацией или летальным исходом.

«Такое в предыдущие столетия встречалось, когда заражали детей разными инфекциями, потому что считалось, что дети легче переносят эти болезни. Конечно, все зависит от того, какая инфекция. И, конечно, вакцинация всегда будет предпочтительным и более легким способом получить иммунитет. Болезнь – это опасно»,- высказал он в беседе с радио Sputnik.

Покровский считает, что намеренное заражение людей коронавирусом должно наказываться по закону. По его словам, данное решение будет зависеть от активности прокуратуры, других надзорных служб, в частности, Роспотребнадзора.

«Если будет подана соответствующая жалоба в судебные органы, они должны будут рассмотреть, нет ли здесь в каком-нибудь конкретном случае заражения COVID-19 нарушения закона»,- пояснил эксперт.

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