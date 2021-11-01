За сутки в Челябинской области прибавилось 520 больных ковидом

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1 ноября 2021, 09:49 Анна Семенова

Людей болеет с каждым днем все больше. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

29 человек скончались от опасного вируса.

198 человек, перенесшие ковид, выздоровели и выписались за прошедшие сутки. Но им на смену пришли 520 новых пациентов с положительным ПЦР-тестом. Учитывая, что результаты теста приходят с задержкой, в реальности прирост куда больше. Умерло от вируса 29 человек.

Всего на сегодняшний день в Челябинской области болеет ковидом 15 271 человек.

Защитит от столь стремительного распространения заразы только всеобщая вакцинация. Для удобства южноуральцев организованы прививочные пункты не только в поликлиниках, но и торговых комплексах. А в Челябинске сделать прививку можно в мегапункте, расположенном во дворце спорта «Юность». Здесь одновременно принимают 20 бригад медиков. За выходные здесь привилось более 3000 человек.

Работают и круглосуточные пункты вакцинации. В Челябинске их можно найти:

в ГКБ № 2, пр. Ленина, 82

в ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28

в ГКБ № 8, ул. Горького 18

в ГКБ № 9, травмпункт, ул. 5-я Электровозная, 5

в ОКБ № 3, поликлиника, пр. Победы, 287а.

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