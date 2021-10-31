В мегавакцинальном пункте Челябинска в первый день привились больше 1500 человек

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31 октября 2021, 10:00 Анна Семенова

И совсем не больно - раз и все! Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Но темпы вакцинации еще нужно наращивать.

Суточный прирост заболевших коронавирусом в Челябинской области снова побил свой же антирекорд. На 31 октября прибавилось 508 ковидных пациентов, трое из которых школьники. Умерло от коварной болезни 28 человек.

Вакцинация призвана остановить количество заболевших и умерших. На сегодняшний день прививочная кампания двигается семимильными шагами. В открывшемся вчера мегавакцинальном пункте во дворце спорта «Юность» только за один день вакцину получили 1588 человек.

По словам замминистра здравоохранения Челябинской области Татьяны Колчинской, в мегацентре имеются все виды вакцины. Волонтеры помогают пациентам, подсказывают, в какую кабинку пройти. Запускают людей с интервалом по времени, чтобы пришедшие могли спокойно раздеться в гардеробе, заполнить анкеты. Очередь – электронная. В здании работают рециркуляторы, которые обеззараживают воздух.

Количество привитых в регионе сегодня чуть более 40%, необходимый для остановки эпидемии показатель - 80%.

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