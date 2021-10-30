Более 500 южноуральцев заболели ковидом за сутки

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30 октября 2021, 09:52 Анна Семенова

Вакцинация идет активно, но достаточного показателя мы еще не достигли. Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

В области вновь увеличилось зафиксированное количество случаев коронавируса.

Отметка в 500 человек за сутки пройдена. В статистике Минздрава на 30 октября – 503 новых подтвержденных случаев коронавируса. Трое из них школьники. При этом выписано за те же 24 часа всего 200 человек. 29 человек не справились с вирусом и скончались.

На текущий момент в Челябинской области COVID-19 болеет 14 697 человек.

Сдержать распространение коронавируса поможет всеобщая вакцинация. Вчера, 29 октября вице-губернатор региона Ирина Гехт сообщила, что население прививается очень активно, за сутки вакцину получили 22 тысячи человек. Но до необходимого показателя в 80% все еще далеко, пока цифры находятся в районе 40,2%.

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