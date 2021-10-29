Челябинская область получит антиковидный иммуноглобулин

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29 октября 2021, 12:16 Анна Семенова

Новый препарат для лечения ковида ждут в Челябинске. Фото из инстаграма Ирины Гехт.

Об этом сообщила вице-губернатор Ирина Гехт.

Тяжелым и среднетяжелым пациентам в ковидных госпиталях переливают плазму крови тех доноров, кто уже переболел коронавирусом. Эти антитела помогают победить болезнь. В 2020 и 2021 годах наш регион заготовил почти три тысячи тонн такой ценной плазмы (если быть точными, 2842). Еще более тонны плазмы сейчас находится на карантине, после чего она пойдет на госпитальные базы. Всем, кому жизненно необходима такая процедура переливания, получают ее без задержек.

Об этом на своей странице в Инстаграм сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

А самое главное – сейчас НПО «Микроген» разрабатывает новый препарат. Антиковидный иммуноглобулин присутствует в 13 рекомендациях по лечению COVID-19. Челябинск отправил на предприятие 117 литров плазмы для производства препарата.

Для справки

НПО «Микроген» - разработчик уникальных отечественных лекарственных средств. В их числе первая российская комбинированная пентавакцина с бесклеточным коклюшным компонентом для профилактики сразу пяти заболеваний: дифтерия, столбняк, коклюш, гепатит B и гемофильная инфекция и первая живая комбинированная вакцина, защищающая сразу от трех заболеваний: корь, паротит, краснуха.

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