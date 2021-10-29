Четыре школьника заболели ковидом за сутки в Челябинской области

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29 октября 2021, 09:41 Анна Семенова

Дети стали болеть чаще и тяжелее. Фото: сайт бесплатных иллюстраций pixabay

Всего положительный ПЦР-тест получил 491 человек.

Свежая статистика областного Минздрава вновь показывает хоть и небольшой, но рост заболеваемости коронавирусом. 491 человек за сутки, четверо из которых школьники, сели на длительный больничный. 30 человек скончались от вируса. На сегодняшний день у врачей с диагнозом ковид наблюдается 14 423 человека.

Защитить от смертельного исхода и серьезных осложнений может прививка. Сегодня и завтра мобильный пункт вакцинации будет работать в арене «Металлург» в Магнитогорске, в здании касс. Любители хоккея могут провести день не только болея за команду, но и с пользой для себя. Сегодня, 28 октября прививку можно сделать с 17.00 до 19.00 часов. Завтра, 30 октября - с 12.30 до 14.30 часов.

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