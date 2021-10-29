Южноуральские специалисты исследуют формирование иммунитета к COVID-19

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29 октября 2021, 08:07 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото предоставлено пресс-службой правительства Челябинской области

Научно-исследовательский институт иммунологии ЮУГМУ изучает различные аспекты коронавируса, а также гуморальные и клеточные механизмы резистентности и формирования иммунитета к COVID-19.

Вчера лабораторный корпус, где проводятся исследования, посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Глава региона выразил надежду, что ученые медицинского университета смогут получить результаты, которые впоследствии можно будет применять при лечении новой инфекции.

В ходе визита Алексей Текслер встретился с ординаторами, работающими в ковидных отделениях. В больницах региона трудятся свыше тысячи учащихся Южно-Уральского государственного медицинского университета, из них 300 человек — непосредственно в ковидных отделениях.

Глава региона поблагодарил молодых медицинских работников за то, что они помогают врачам в борьбе с коронавирусом. «Я уверен, что с такими медиками мы обязательно победим ковид», — подчеркнул губернатор.

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