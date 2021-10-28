За сутки в Челябинской области заболели ковидом 480 человек

Аргументы Недели → Здоровье 13+

28 октября 2021, 10:28 Анна Семенова

Вакцины от гриппа не хватает, а от коронавируса есть! Фото Олега Каргаполова, Вечерний Челябинск

Есть уже и первые случаи гриппа.

Более 14 тысяч южноуральцев болеет коронавирусом на сегодняшний день. За сутки прирост составил 480 человек, двое из них школьники. Умерло от ковида 29 человек.

- Я долго работал акушером-гинекологом и такого тяжелого течения вирусной инфекции я до этого не видел, - говорит министр здравоохранения региона Юрий Семёнов. - Течение заболевания именно у беременных в послеродовом периоде протекает тяжело. И мы говорим не только про взрослых, но и про детей. Рождаются дети с коронавирусной инфекцией, с признаками COVID-19, глубоко недоношенные дети, которым приходится оказывать реанимационную помощь. Сейчас разрешили вакцинацию беременных и вакцинацию в послеродовом периоде кормящим матерям.

А в это время подбирается к Челябинской области и грипп. Уже зафиксированы семь случаев. А прививок всем не хватает. Власти пообещали, что 190 тысяч доз поступит в регион в ближайшее время. На рынке сейчас с противогриппозной вакциной напряженно, производитель не поставляет.

Кстати, медики разрешили одновременно прививаться от гриппа и ковида. Но такое разрешение касается только вакцин «Спутник» и «Спутник лайт».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости