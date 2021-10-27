В Челябинске появится гигантский пункт вакцинации

На сегодняшнем брифинге вице-губернатор Ирина Гех сообщила о решении не закрывать все мобильные пункты вакцинации в ТРК. Там, где можно организовать помещения с отдельным входом – оставят.
Кроме того, ажиотаж, который возник после введения обязательной вакцинации, конечно, обрадовал, значит, у Челябинской области есть шанс снизить число госпитализаций, что уже и наблюдается, но и указал на проблему. Люди часами простаивают в очередях за прививкой.
Власти сообщили, что планируют открыть в Челябинске гигантский прививочный пункт. Место для него уже выбрали, им станет помещение дворца спорта «Юность». Вакцинироваться одновременно здесь сможет большое количество горожан.
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