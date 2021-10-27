Список нежелательных для сердечников продуктов озвучила диетолог Соломатина

Аргументы Недели → Здоровье 13+

27 октября 2021, 13:44

Фото: pixabay.com

В России примерно 31 миллион жителей сталкивается с заболеванием сердечно-сосудистой системы. Медики считают, что работа сердца прямо связана с питанием. О том, что нельзя есть сердечникам, рассказала кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

По словам диетолога, людям с больным сердцем лучше ограничивать себя в употреблении соленой пищи. К ней врач также относит продукты, содержащие скрытую соль, то есть колбасные изделия, соусы, пельмени и даже черный хлеб. Для сердечников привычные пять грамм соли в день должны уменьшаться примерно в половину.

Следующие запрещенные продукты – жиросодержащие, в том числе пальмовое масло, маргарин и кондитерские жиры.

«Далее — продукты богатые насыщенными жирами, это тугоплавкий жир, говяжий жир, свиной жир. Такие жиры особенно опасны окисленные», — говорит собеседница «Народных новостей».

Елена Соломатина уверена, что глюкоза и сахар способны спровоцировать воспалительные процессы и оседание холестерина.

«Например, газированные напитки усиливают потребление всасывания сахара за счет газации, что тоже может привести к развитию сердечно-сосудистых заболеваний», — подметила диетолог.

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