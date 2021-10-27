Российские врачи научились снимать и возвращать назад кожу лица

Аргументы Недели → Здоровье 13+

27 октября 2021, 11:03

Академик, онколог Игорь Решетов считает, что у нас людей мало. Их нужно сохранять, особенно людей трудоспособного возраста. Нужно, чтобы после излечения они вернулись к полноценной жизни, к работе, к семье, и чтобы в эту семью они возвращались кормильцами, а не иждивенцами на содержании остальных членов семьи, отнимая их силы на себя.



Всё, что мы разрушаем в процессе лечения опухоли, подлежит восстановлению. Господь Бог не просто так задумал и создал анатомию человека, в которой каждая деталь должна обеспечивать выполнение своей функции и в целом функционирование человеческого организма. Поэтому, разрушая, мы стараемся, восстановить и анатомию, и функцию того или иного участка, органа или ткани. Существует много разных видов опухолей периферической нервной системы, но их лечение не сопровождается такими трудностями, как сдавливание жизненно важных структур мозга в случае опухоли в этой части тела.



В нашей клинике произведено несколько десятков так называемых демаскингов. В процессе этой операции пациенту снимается кожа лица, как маска. Но, конечно, не для того чтобы пересадить другому человеку, а чтобы получить тотальный доступ к черепу на живом человеке. Прошло 35 таких операций. Из них десять пациентов уже можно назвать долгожителями. Они пережили после операции больше 5 лет. У них были большие опухоли, поразившие центральную зону лица. Традиционные классические способы получения доступа к черепу дали бы к нему доступ, но страшно обезобразили бы лицо пациента либо и обезобразили бы, но всё равно не помогли его вылечить. Поэтому мы научились сначала снять пациенту кожу лица, затем сделать хирургическую операцию на черепе. После чего пришить эту «маску-чехол» обратно. Такая операция гораздо более востребована в медицине, чем пересадки лиц или их частей от одного человека другому, как это показывают в фильмах.



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