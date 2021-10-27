Количество заболевших ковидом за сутки в Челябинской области приближается к 500

Смертность также остается на высоком уровне.
Новый день и новая статистика от областного Минздрава, где заболевших коронавирусом все больше. За прошедшие сутки подтверждено 473 новых случая, два – у школьников. 30 человек не справились с недугом и скончались.
Всего COVID-19 на Южном Урале сегодня болеет 13 907 человек.
- Многие пациенты переносят болезнь в очень тяжелой форме, их состояние требует длительного лечения в стационаре, а затем не менее долгой реабилитации, говорит директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области Агата Ткачева. - Как остановить пандемию? Решение простое. Каждый человек, не имеющий противопоказаний, обязательно должен пройти вакцинацию. Сегодня для этого созданы все условия: электронная запись, множество прививочных пунктов, удобный график, выбор вакцины, и, главное, процедура полностью бесплатна. Я прошла полный курс вакцинации, привила всю свою семью, и призываю граждан не затягивать с этим шагом. Только наша массовая сознательность поможет справиться с этой инфекцией.
Записаться на вакцинацию через портал «Госуслуги» или с помощью мессенджеров:
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• Viber и WhatsApp: на номер +7 351 240-13-13
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