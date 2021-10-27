Врач-невролог Дмитрий Хан назвал четыре фактора риска, которые могут привести к инсульту

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27 октября 2021, 09:04

заведующий неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Приморской Краевой клинич

Вот уже полтора десятка лет 29 октября отмечается как Всемирный день борьбы с инсультом. Его цель – повышение осведомлённости людей об этом опасном заболевании, возможностях его предупреждения, рассказ о ранних признаках и необходимости своевременного оказания помощи. Инсульт – не приговор, лечение, и, даже полное восстановление возможны, но – только при своевременном диагностировании и экстренном оказании специализированной помощи. О том, как просто распознать сосудистую катастрофу, рассказывает заведующий неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения Краевой клинической больницы №1 Дмитрий Хан.

— Дмитрий Сукгитович, что такое инсульт? — Если говорить простыми словами, инсульт — это заболевание, при котором страдает главный человеческий орган — головной мозг. В отделах головного мозга появляются участки поражения, что приводит к тому, что у человека, перенёсшего инсульт, «выпадают» определённые функции. Как правила, это нарушения, связанные с речью, координацией, потеря памяти. Инсульты бывают двух видов: ишемический и геморрагический. Но оба вида приводят к тому, что нарушается полноценное питание и происходит гибель клеток головного мозга. — Как можно охарактеризовать ситуацию с этим опасным заболеванием на территории Приморского края? Поддержите издание Вступайте в КЛАН

Или Скачайте свежий номер — С 2013 года в нашем крае начали работать специализированные медицинские учреждения для лечения больных с инсультами. С тех пор ситуация с инсультами начала кардинально меняться. Всё больше и больше пациентов получали необходимое лечение и это привело к снижению смертности от этой страшной болезни. Но непростой 2020 год и пандемия внесли изменения – количество инсультов, а также число тех, кто не справился с болезнью, значительно выросли. Но в этом году мы снова начали брать ситуацию под контроль. — Бытует мнение, что инсульт «молодеет». Можете ли вы это подтвердить? — Действительно, такое заболевание, как инсульт, «молодеет». Сейчас у нас в отделении немало пациентов младше пятидесяти лет. Конечно, большая часть граждан, страдающих от инсульта, это люди в возрасте от шестидесяти пяти лет и старше. Но тем не менее, можно однозначно говорить о том, что инсульт помолодел. Нашим жителям стоит следить за своим давлением, питанием и образом в жизни с молодых лет. — Какие факторы риска могут привести приморцев к инсульту? — Есть четыре заболевания, которые, если их «запустить», могут привести в дальнейшем к инсульту. Одно из них — гипертония. Второй враг — сахарный диабет. Третий — повышенный холестерин, приводящий к поражению сосудов, а четвёртый — нарушение ритма сердца, фибрилляция предсердий.

— Где наши читатели, да и все приморцы могут получить помощь при возникновении инсульта?

— У нас в Приморском крае есть десять лечебных учреждений (региональный сосудистый центр, первичные сосудистые отделения), которые были организованы в рамках реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Приморья» на 2013–2021 годы. В зависимости от того, какой у человека инсульт, он попадает в те или иные учреждения. Во Владивостоке это Краевая клиническая больница номер один и Владивостокская клиническая больница номер один. Кроме того сосудистые отделения расположены в Артёме, Уссурийске, Спасске-Дальнем, Арсеньеве, Находке, Дальнереченске, Дальнегорске и в Хасанском районе Приморского края. — Допустим, человек на улице увидел, что другому внезапно стало плохо. Как он сможет узнать о том, что это инсульт, и какие действия необходимо предпринять? — Очень хорошо зарекомендовала себя наша краевая диагностическая система «Удар». Это короткое слово уже давно стало непременным атрибутом машин скорой медицинской помощи Приморского края. Сейчас уже огромное количество не только взрослых, но и юных приморцев знают, как расшифровывается слово «УДАР». Впрочем, об этом стоит постоянно говорить, потому давайте повторим: У – улыбка (кривая улыбка), Д — движение (слабость в руке), А — артикуляция (нарушена речь), Р — решение (есть симптомы, это инсульт, звони 103). Этих четырёх симптомов достаточно для того, чтобы в кратчайшие сроки человеку без медицинского образования определить возможный инсульт. — Если в семье есть близкий человек, который пострадал от инсульта, на что стоит обратить особое внимание его родственникам? — В случае, когда человек уже перенёс инсульт, важен больше не уход, а забота о том, чтобы человек постоянно принимал назначенные врачом препараты. На сегодняшний день в нашем крае работает Программа льготного лекарственного обеспечения пациентов, перенёсших инсульт в течение двух лет! Главное, получить бесплатный рецепт, лекарства и проконтролировать, чтобы пациент принимал препараты. Это предотвратит повторение инсульта. — Расскажите, пожалуйста, что такое правило «золотого» часа?..

— Правило «золотого» часа гласит, что с момента возникновения заболевания есть четыре с половиной часа на то, чтобы спасти жизнь человеку. И здесь важна помощь не только врачей. Вспомним ситуацию, когда прохожий видит пострадавшего от инсульта человека. Незамедлительно нужно звонить сотрудникам скорой медицинской помощи, указывать на симптомы. И приоритет таких вызовов становится наивысшим. Время имеет огромное значение. Уже через полчаса с момента вызова пациент попадает в медицинское учреждение, где его, в течение тридцати минут, обследуют. И в это же время он получает полное лечение. Мы, врачи, хотим, чтобы такие пациенты попадали к нам вовремя. И тогда мы сможем получать радость от профессии. Радость от того, что смогли спасти человеку жизнь.

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