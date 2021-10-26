ПЦР-тесты в Челябинске будут делать быстрее

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26 октября 2021, 09:59 Анна Семенова

Экспресс-тесты покажут результат за 15 минут. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Ситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной.

Сегодня вновь отмечен прирост количества заболевших коронавирусом. За сутки в Челябинской области положительный ПЦР-тест получили 469 человек, трое из которых школьники. 29 человек скончались от COVID-19.

Между тем, южноуральцы неоднократно жаловались на то, что результаты теста идут очень долго. Человек не знает наверняка, заразен он или нет и продолжает ходить в магазины, поликлиники и на детские площадки.

Региональные власти решили увеличить объемы тестирования и обеспечить поликлиники экспресс-тестами, которые позволяют узнать результат за 15 минут.

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