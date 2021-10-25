В Челябинской области все больше заболевших ковидом, но люди ходят без масок
25 октября 2021, 15:03 Анна Семенова
Очередная проверка выявила в торговых центрах 260 нарушителей эпидрежима.
Статистика продолжает вызывать тревожные чувства. На сегодняшний день в сводке Минздрава 447 заболевших, трое из них школьники. Смертей от ковида за сутки – 29.
При этом челябинцы беспечно относятся к мерам безопасности и продолжают посещать общественные места без масок.
На сегодняшнем аппаратном совещании вице-мэр Максим Куляшов отчитался, что после проверок в общественном транспорте завели 32 административных дела. А руководитель аппарата администрации рассказал, что на прошлой неделе в нескольких ТК: «Прииск», «Горки» и «Алмаз» поймали 260 нарушителей.
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