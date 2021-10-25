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Ковид усугубляется гриппом - в стране растут оба показателя

, 12:24

Ковид усугубляется гриппом - в стране растут оба показателя

Помимо коронавируса в осенний период возрастает риск заражения другими инфекционными заболеваниями. Их комбинация может значительно ухудшить течение болезни и привести к непредсказуемым последствиям.

По словам врача Анны Сафоновой, ОРВИ в этом году являются особо опасными. При появлении признаков заболевания обязательно делают анализ на коронавирус. Это важно для определения курса лечения. Против гриппа и коронавируса используются разные лекарства.

В первые дни октября уровень заболеваемости гриппом составил 92 человека на 10 тысяч населения. Опасный уровень заболеваемости вирусными инфекциями превышен в половине субъектов страны. Осенью прошлого года из-за пандемии в стране не проводилась точная регистрация респираторах заболеваний. Но возбудители вирусных инфекций не исчезли.

Первые их признаки - увеличение температуры тела, боль в горле. Но нельзя самостоятельно ставить диагноз и заниматься самолечением. Рекомендуется как можно быстрее обратиться к врачу. Традиционно, грипп поражает работающую часть населения, а также школьников и студентов. Капельную инфекцию легко подхватить в торговых центрах, продуктовых магазинах. Человек с вирусом гриппа опасен даже в бессимптомный период. Заразность также сохраняется после снижения температуры и стабилизации самочувствия.

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