В выходные в мобильных пунктах Челябинской области привились 8029 человек

До «карантинных каникул» врачи будут дежурить в ТРК всю текущую неделю.
Меры, которые приняли областные власти, оказались весьма действенными. После введения обязательной вакцинации для всех, чья деятельность связана с людьми, везде выросли огромные очереди.
- В конце прошлой недели я объехала четыре пункта вакцинации, отстояла в очереди четыре часа, но теперь я привита! Очереди везде невероятные, – поделилась челябинка Юлия.
По сводке областного Минздрава, за субботу и воскресенье в ТРК и других общественных пространствах прививку сделали 8029 человек.
Видя такую востребованность, работу мобильных пунктов продлили на всю текущую неделю. Успевайте, так как со следующих выходных начнут действовать ограничения на вход в ТРК (только по QR-коду), а мобильные пункты прекратят свою работу.
Вот актуальное расписание:
Челябинск с 25 по 29 октября:
- ТРК «Алмаз» с 12:00 - 16:00 (около Леруа Мерлен с 13:00 - 16:00)
- ТРК «Кольцо» с 16:00 - 18:00
- ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00
- ТРК «Космос» с 12:00 - 15:00
- ТРК «Куба» с 11:00 - 16:00
- ТК «КС» с 12:00 - 16:00
- ТРК «Фокус» с 16:00 - 20:00
- Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 с 16:00 - 19:00
Челябинск 25,27, 29 октября:
- ТРК «Горки» с 13:00 - 16:00
Челябинск 26 и 28 октября:
- ТРК «Горки» с 16:00 - 19:00
Челябинск 30 октября:
- Ледовая арена «Трактор» с 15:00 - 18:30
- ЧеМаркет, пр. Ленина, 35 с 12:00 - 16:00
Челябинск 31 октября:
- ЧеМаркет, пр. Ленина, 35 с 12:00 - 16:00
Магнитогорск 25-29 октября:
- ТРК «Гостиный двор» с 10:00 - 12:00
Магнитогорск 25, 27, 29 октября:
- Цирк с 10:00 - 12:00
Магнитогорск 26, 28 октября:
- Ледовая арена «Металлург» с 17:00 - 19:00
Магнитогорск 26 октября:
- Центральная городская ярмарка с 12:00 - 15:00
Миасс 25-29 октября:
- ТРК «Слон» с 12:00 - 15:00
Златоуст 25-29 октября:
- ТРК «Тарелка» с 16:00 - 20:00
- ТРК «Агат» с 16:00 - 19:00
Кыштым 25-29 октября
- ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00
Копейск 25-29 октября:
- ТК «Слава» с 13:00 - 16:00.
При себе иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, медицинскую маску.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости