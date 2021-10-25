В выходные в мобильных пунктах Челябинской области привились 8029 человек

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25 октября 2021, 09:08 Анна Семенова

Спешите сделать прививку в мобильных пунктах. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

До «карантинных каникул» врачи будут дежурить в ТРК всю текущую неделю.

Меры, которые приняли областные власти, оказались весьма действенными. После введения обязательной вакцинации для всех, чья деятельность связана с людьми, везде выросли огромные очереди.

- В конце прошлой недели я объехала четыре пункта вакцинации, отстояла в очереди четыре часа, но теперь я привита! Очереди везде невероятные, – поделилась челябинка Юлия.

По сводке областного Минздрава, за субботу и воскресенье в ТРК и других общественных пространствах прививку сделали 8029 человек.

Видя такую востребованность, работу мобильных пунктов продлили на всю текущую неделю. Успевайте, так как со следующих выходных начнут действовать ограничения на вход в ТРК (только по QR-коду), а мобильные пункты прекратят свою работу.

Вот актуальное расписание:

Челябинск с 25 по 29 октября:

ТРК «Алмаз» с 12:00 - 16:00 (около Леруа Мерлен с 13:00 - 16:00)

ТРК «Кольцо» с 16:00 - 18:00

ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00

ТРК «Космос» с 12:00 - 15:00

ТРК «Куба» с 11:00 - 16:00

ТК «КС» с 12:00 - 16:00

ТРК «Фокус» с 16:00 - 20:00

Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 с 16:00 - 19:00

Челябинск 25,27, 29 октября:

ТРК «Горки» с 13:00 - 16:00

Челябинск 26 и 28 октября:

ТРК «Горки» с 16:00 - 19:00

Челябинск 30 октября:

Ледовая арена «Трактор» с 15:00 - 18:30

ЧеМаркет, пр. Ленина, 35 с 12:00 - 16:00

Челябинск 31 октября:

ЧеМаркет, пр. Ленина, 35 с 12:00 - 16:00

Магнитогорск 25-29 октября:

ТРК «Гостиный двор» с 10:00 - 12:00

Магнитогорск 25, 27, 29 октября:

Цирк с 10:00 - 12:00

Магнитогорск 26, 28 октября:

Ледовая арена «Металлург» с 17:00 - 19:00

Магнитогорск 26 октября:

Центральная городская ярмарка с 12:00 - 15:00

Миасс 25-29 октября:

ТРК «Слон» с 12:00 - 15:00

Златоуст 25-29 октября:

ТРК «Тарелка» с 16:00 - 20:00

ТРК «Агат» с 16:00 - 19:00

Кыштым 25-29 октября

ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00

Копейск 25-29 октября:

ТК «Слава» с 13:00 - 16:00.

При себе иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, медицинскую маску.

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