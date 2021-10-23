В Челябинской области продолжается рост заболеваемости ковидом

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23 октября 2021, 10:56 Анна Семенова

Врачи работают на износ. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

За сутки выписывается в 2,5 раза меньше человек, чем поступает.

Новый антирекорд по заболевшим установлен сегодня, 23 октября. Положительный ПЦР-тест получили 435 человек. Четверо из них школьники. При этом выписано в удовлетворительном состоянии 199 человек. Умерло от коронавируса 29 человек.

За сутки было сделано 14 284 тестов. Мы уже писали о том, что ПЦР теперь берут бесплатно прямо в центре города.

Сегодня, по сообщению областного Минздрава, COVID-19 болеет 12 985 южноуральцев.

Челябинские врачи продолжают развеивать мифы и страшилки, которые распространяют ярые антипрививочники. Один из них – опасность для женщин детородного возраста. В областном Министерстве здравоохранения прошла онлайн пресс-конференция на тему: «Беременность и COVID-19. Вакцинация от коронавирусной инфекции. Вот что говорит главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава региона Алексей Шерстобитов:

«Женщина, которая вакцинирована, даже если она встретится с коронавирусной инфекцией, с минимальными проблемами пройдет этот не очень хороший участок ее жизни. Поэтому прививка от COVID-19 имеет огромное значение. Так же как и профилактика коронавируса. Я хочу заострить внимание на том, что беременность - это важный период в жизни любой женщины. И мы должны понимать, что сохранить здоровье женщины в этот период имеет огромное значение. Когда она родит, она должна быть полна сил, чтобы ухаживать за своим ребенком».

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