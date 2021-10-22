В России обнаружен штамм коронавируса, заразнее «Дельты»

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22 октября 2021, 16:35

Роспотребнадзор зафиксировал в России новый вид коронавируса, который заразнее «Дельты». Первые случаи секвенированы в Твери и Санкт-Петербурге.



Новый вариант AY.4.2. является ответвлением линии дельта-штамма. Он быстрее проникает в клетки и на 15% заразнее своего «старшего брата». Новый вид зафиксирован также в США, ЕС и Израиле. По словам руководителя научной группы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиля Хафизова, существующие вакцины достаточно эффективны и против обнаруженной версии.



Научный сотрудник МГУ, молекулярный биолог Сергей Харитонов считает, что выводы относительно можно будет сделать только по прошествии времени. Если он продемонстрирует устойчивость, то сможет заменить лидирующий вариант «Дельта». В России могут находиться и другие вариации штамма, однако они не все жизнеспособны, а о некоторых человечество и вовсе никогда не узнает, отметил эксперт.



Остановка размножения и появление новых видов коронавируса прекратится, когда население всего мира обретёт иммунитет. Этого можно добиться путём вакцинации, либо естественным способом, когда вирусом переболеет большая часть населения. Пока иммунная прослойка у людей ещё не сформировалась. В России вакцинировало только 32% населения, при необходимых 70%.





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