Диетолог Соломатина объяснила, почему нельзя есть много бананов

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22 октября 2021, 15:19

Фото: pixabay.com

В беседе с «Вечерней Москвой» врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что бананы хоть и полезны, но увлекаться ими не стоит.

По словам диетолога, бананы содержат не только калий, магний и витамин B, но также много крахмала и сахара. Поэтому данный фрукт не только дает много энергии, но и приводит к увеличению веса.

Елена Соломатина упомянула, что россияне любят бананы не только за пользу, но и за их неповторимый вкус, который сложно найти в других фруктах.

Специалист также обратила внимание на то, что в бананах содержится растительный белок, который помогает вырабатывать гормон удовольствия.

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