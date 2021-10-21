Число заболевших ковидом за сутки южноуральцев приближается к 430

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21 октября 2021, 10:34 Анна Семенова

Цифры статистики все растут. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

С каждым днем цифры все больше.

За 24 часа медики сделали 16 660 ПЦР-тестов. На сегодняшний день, 21 октября, в статистике областного минздрава 429 новых заболевших, двое из которых школьники. При этом выписано всего 211 человек. Умерло от ковида 29 человек.

Антипрививочники продолжают стоять на своем и отказываются от вакцинации, ссылаясь на то, что люди с прививкой все равно заражаются.

- Люди болеют не от прививки, а от того что они заразились или в межпрививочный период в три недели, или перед прививкой. Привились и забыли о мерах предосторожности. У нас в стране одна серьёзная ошибка – пренебрежение мерами профилактики. Вы видите в транспорте, чтобы все люди были в масках? Чтобы соблюдали дистанцию? Нет этого, - говорит главный внештатный специалист гериатр Министерства здравоохранения Челябинской области Татьяна Василенко. - До тех пор, пока мы не будем соблюдать все меры профилактики, к сожалению, коронавирусная инфекция будет с нами. Но ведь так несложно соблюдать их.

Если у вас есть сомнения или вопросы, вы можете задать их по телефону горячей линии Министерства здравоохранения: 8 (351) 240-15-16.

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