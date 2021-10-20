В Челябинской области нет дефицита коек для больных ковидом

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20 октября 2021, 20:23 Анна Семенова

Места для больных коронавирусом в области есть. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Об этом сообщила вице-губернатор Ирина Гехт.

Сегодня стало известно, что с 30 октября по 7 ноября вся страна уходит на внеплановые каникулы. Об этом заявил президент Владимир Путин. Такая мера поможет избежать распространения коронавирусной инфекции. Челябинская область в докладе Татьяны Голиковой попала в число регионов с самой напряженной «ковидной» ситуацией, где 95% коечного фонда уже занято.

Вице-губернатор Ирина Гехт, выступая на традиционном брифинге перед журналистами, поспешила успокоить население. По ее словам, значительного роста госпитализаций в Челябинской области пока не фиксируют. Это дает возможность сохранять коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусом.

В некоторых регионах дополнительные койки разворачивают за счет остановки плановой помощи. В нашем регионе такого нет. В экстренном случае есть резерв госпитальных баз, которые можно развернуть в течение полутора дней.

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