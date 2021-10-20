В России «исчез» почти миллион пенсионеров

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20 октября 2021, 10:43

Количество пенсионеров в России сокращается ускоренными темпами. По прогнозам аудиторов Счётной палаты, за 12 месяцев пандемийного года пенсионеров в стране стало на 700 тысяч человек меньше.



В 2021 году количество получателей пенсий составило 39 миллионов человек. К 2023 году их количество сократится ещё примерно на 700 тысяч. Ожидаемая правительством численность получателей страховых пенсий уменьшилась почти на полмиллиона человек. Пенсионный фонд пока не может дать ответа относительно влияния пандемии на снижение числа пенсионеров. В то же время ведомство не спешит публиковать данные об «объёмах сэкономленных средств», которые остались на счетах фонда.



Пока можно предполагать, что негативная тенденция связана с пандемией и общим сокращением продолжительности жизни россиян. Порядка 85% умерших от ковида составляют пенсионеры.



Чтобы как то сгладить остроту проблемы, чиновники ПФР планируют обнародовать справочную таблицу. Ведь за два года действия пенсионной реформы сумму сэкономленных средств уже можно сравнить с годом пандемии, который унёс жизни сотни тысяч пенсионеров и также сэкономил средства государству. Эксперты также отмечают, что в России уменьшается количество получателей социальной пенсии. Это граждане, которые не выработали необходимый стаж работы или не соответствуют другим критериям для получения обычной пенсии.

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