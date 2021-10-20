Челябинцам напомнили, как правильно носить медицинскую маску

Больных коронавирусом становится все больше.
425 южноуральцев получили положительные ПЦР-тесты на коронавирус за сутки. 28 человек скончалось от COVID-19. Это свежие данные областного минздрава.
Из-за напряженной эпидемиологической обстановки первый город Челябинской области принял решение отправить школьников на дистант. Ученики Трехгорного перешли на удаленку уже с сегодняшнего дня, 20 октября. Также закрыты все кружки и секции. Предполагаемая дата, когда дети смогут вернуться за парты – 8 ноября.
- Мы довольно долго живем с COVID-19. Сегодня приходится констатировать, что эпидемиологическая ситуация привела нас на грань нового локдауна, - говорит академик РАН, и.о.ректора ЮУГМУ Андрей Важенин. - Избежать его можно одним способом: скорейшими темпами создать прослойку вакцинированного населения. Никаких других путей не существует.
Однако кроме вакцинации необходимо соблюдать и другие меры безопасности, соблюдать социальную дистанцию и носить маску. Специалисты минздрава напомнили, как делать это правильно:
- она должна плотно закрывать нос, рот и подбородок
- надевать ее нужно цветной стороной наружу
- менять каждые 2-3 часа
- если маска стала сырой, ее нужно немедленно сменить
- снимать маску нужно за ушные петли, если затронули поверхность – вымойте или продезинфицируйте руки
- использованную маску необходимо сразу выбросить в мусорное ведро
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