Челябинцам напомнили, как правильно носить медицинскую маску

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20 октября 2021, 09:46 Анна Семенова

Маску нужно носить правильно. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Больных коронавирусом становится все больше.

425 южноуральцев получили положительные ПЦР-тесты на коронавирус за сутки. 28 человек скончалось от COVID-19. Это свежие данные областного минздрава.

Из-за напряженной эпидемиологической обстановки первый город Челябинской области принял решение отправить школьников на дистант. Ученики Трехгорного перешли на удаленку уже с сегодняшнего дня, 20 октября. Также закрыты все кружки и секции. Предполагаемая дата, когда дети смогут вернуться за парты – 8 ноября.

- Мы довольно долго живем с COVID-19. Сегодня приходится констатировать, что эпидемиологическая ситуация привела нас на грань нового локдауна, - говорит академик РАН, и.о.ректора ЮУГМУ Андрей Важенин. - Избежать его можно одним способом: скорейшими темпами создать прослойку вакцинированного населения. Никаких других путей не существует.

Однако кроме вакцинации необходимо соблюдать и другие меры безопасности, соблюдать социальную дистанцию и носить маску. Специалисты минздрава напомнили, как делать это правильно:

она должна плотно закрывать нос, рот и подбородок

надевать ее нужно цветной стороной наружу

менять каждые 2-3 часа

если маска стала сырой, ее нужно немедленно сменить

снимать маску нужно за ушные петли, если затронули поверхность – вымойте или продезинфицируйте руки

использованную маску необходимо сразу выбросить в мусорное ведро

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