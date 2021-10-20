Челябинский баскетболист рассказал, как решил поставить прививку от коронавируса

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20 октября 2021, 07:08 Татьяна Михайлова

Фото предоставлено БК «Челябаскет»

Игрок клуба «Челбаскет» Андрей Логинов признался, что сначала сомневался, но взвесив все за и против, вакцинировался.

Спортсмен отметил, что сделал это еще летом. Тогда баскетбольный клуб договорился со студенческой поликлиникой, чтобы всех игроков привили организованно.

«Что касается меня лично, сначала наверно были сомнения, читал разные мнения в интернете, но взвесив все за и против, привился, — поделился баскетболист. — После второй прививки было легкое недомогание, но в целом все отлично. Всем своим знакомым и друзьям советую прививаться!»

Напомним, что в Челябинской области действует обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан. Привиться должны все, кто постоянно работает с людьми. Записаться на вакцинацию можно на портале «Госуслуги», также в регионе регулярно организуется работа прививочных пунктов.

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