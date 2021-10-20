Наибольший прирост вакцинированных отмечен в Челябинской области

Прививочная кампания стала одной из тем совещания, которое провел полпред Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев с главными федеральными инспекторами регионов.
Было отмечено, что в округе по-прежнему растет число заболевших коронавирусом. Коэффициент распространения составляет 1,03 при общероссийском показателе в 1,05. Развернуто 24 тысяч коек, 93% из них заняты. Стали чаще фиксироваться случаи тяжелого течения болезни.
За прошедшую неделю от COVID-19 привились 52 тысячи жителей Урала. Наибольший прирост вакцинированных отмечен в Челябинской, а также соседней Свердловской областях. План по вакцинации 60% населения с среднем по региону выполнен на 63%.
Полпред Владимир Якушев подчеркнул, что акцент на вакцинацию должен сохраняться.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.