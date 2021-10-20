Наибольший прирост вакцинированных отмечен в Челябинской области

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20 октября 2021, 06:21 Татьяна Михайлова Источник: Официальный сайт полномочного представителя Президента России в УрФО

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Прививочная кампания стала одной из тем совещания, которое провел полпред Президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев с главными федеральными инспекторами регионов.

Было отмечено, что в округе по-прежнему растет число заболевших коронавирусом. Коэффициент распространения составляет 1,03 при общероссийском показателе в 1,05. Развернуто 24 тысяч коек, 93% из них заняты. Стали чаще фиксироваться случаи тяжелого течения болезни.

За прошедшую неделю от COVID-19 привились 52 тысячи жителей Урала. Наибольший прирост вакцинированных отмечен в Челябинской, а также соседней Свердловской областях. План по вакцинации 60% населения с среднем по региону выполнен на 63%.

Полпред Владимир Якушев подчеркнул, что акцент на вакцинацию должен сохраняться.

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