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Южноуральцы предпочитают ходить на прививку ночью

, 17:59

Южноуральцы предпочитают ходить на прививку ночью
Вакцинация проходит без выходных и перерывов. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Круглосуточные пункты вакцинации пользуются спросом.

Сегодня стало известно, что вице-премьер Татьяна Голикова планирует получить одобрение президента на введение внеплановых каникул в стране. Нерабочими хотят сделать дни с 30 октября по 7 ноября.

Причина тому – высокий уровень заболеваемости коронавирусом. Такой отпуск поможет разорвать цепочку заражений.

Между тем южноуральцы активно прививаются. Многие рассказывают о том, что в поликлиниках приходится стоять в очереди по часу. Поэтому открытие круглосуточных пунктов стало отличной альтернативой. По сообщению челябинского минздрава, каждый день на прививку в них приходит порядка 200 человек.

Вот новые точки, где врачи принимают в режиме 24/7 с завтрашнего дня, 20 октября:

Сатка:

  • Районная больница, приемный покой

Магнитогорск:

  • ГБ № 1, приемный покой

Касли:

  • Районная больница, приемный покой

Катав-Ивановск:

  • Районная больница, приемный покой

Кыштым:

  • Городская больница им. А.П. Силаева, приемный покой

Карабаш:

  • Городская больница, приемный покой

Село Миасское:

  • Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)

Верхний Уфалей:

  • Городская больница, приемный покой стационара

Варна:

  • Районная больница, приемный покой

Троицк:

  • Медпункт пункт ЖД вокзала

Карталы:

  • Городская больница, приемный покой стационара

Чебаркуль:

  • Областная больница, приемное отделение

Октябрьское:

  • Районная больница, приемный покой

Увелка:

  • Районная больница, приемный покой

Челябинск:

  • ГКБ № 2
  • ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28
  • ГКБ № 8
  • ГКБ № 9
  • ОКБ № 3

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