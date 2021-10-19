Южноуральцы предпочитают ходить на прививку ночью

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19 октября 2021, 17:59 Анна Семенова

Вакцинация проходит без выходных и перерывов. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Круглосуточные пункты вакцинации пользуются спросом.

Сегодня стало известно, что вице-премьер Татьяна Голикова планирует получить одобрение президента на введение внеплановых каникул в стране. Нерабочими хотят сделать дни с 30 октября по 7 ноября.

Причина тому – высокий уровень заболеваемости коронавирусом. Такой отпуск поможет разорвать цепочку заражений.

Между тем южноуральцы активно прививаются. Многие рассказывают о том, что в поликлиниках приходится стоять в очереди по часу. Поэтому открытие круглосуточных пунктов стало отличной альтернативой. По сообщению челябинского минздрава, каждый день на прививку в них приходит порядка 200 человек.

Вот новые точки, где врачи принимают в режиме 24/7 с завтрашнего дня, 20 октября:

Сатка:

Районная больница, приемный покой

Магнитогорск:

ГБ № 1, приемный покой

Касли:

Районная больница, приемный покой

Катав-Ивановск:

Районная больница, приемный покой

Кыштым:

Городская больница им. А.П. Силаева, приемный покой

Карабаш:

Городская больница, приемный покой

Село Миасское:

Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)

Верхний Уфалей:

Городская больница, приемный покой стационара

Варна:

Районная больница, приемный покой

Троицк:

Медпункт пункт ЖД вокзала

Карталы:

Городская больница, приемный покой стационара

Чебаркуль:

Областная больница, приемное отделение

Октябрьское:

Районная больница, приемный покой

Увелка:

Районная больница, приемный покой

Челябинск:

ГКБ № 2

ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28

ГКБ № 8

ГКБ № 9

ОКБ № 3

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