Южноуральцы предпочитают ходить на прививку ночью

Круглосуточные пункты вакцинации пользуются спросом.
Сегодня стало известно, что вице-премьер Татьяна Голикова планирует получить одобрение президента на введение внеплановых каникул в стране. Нерабочими хотят сделать дни с 30 октября по 7 ноября.
Причина тому – высокий уровень заболеваемости коронавирусом. Такой отпуск поможет разорвать цепочку заражений.
Между тем южноуральцы активно прививаются. Многие рассказывают о том, что в поликлиниках приходится стоять в очереди по часу. Поэтому открытие круглосуточных пунктов стало отличной альтернативой. По сообщению челябинского минздрава, каждый день на прививку в них приходит порядка 200 человек.
Вот новые точки, где врачи принимают в режиме 24/7 с завтрашнего дня, 20 октября:
Сатка:
- Районная больница, приемный покой
Магнитогорск:
- ГБ № 1, приемный покой
Касли:
- Районная больница, приемный покой
Катав-Ивановск:
- Районная больница, приемный покой
Кыштым:
- Городская больница им. А.П. Силаева, приемный покой
Карабаш:
- Городская больница, приемный покой
Село Миасское:
- Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)
Верхний Уфалей:
- Городская больница, приемный покой стационара
Варна:
- Районная больница, приемный покой
Троицк:
- Медпункт пункт ЖД вокзала
Карталы:
- Городская больница, приемный покой стационара
Чебаркуль:
- Областная больница, приемное отделение
Октябрьское:
- Районная больница, приемный покой
Увелка:
- Районная больница, приемный покой
Челябинск:
- ГКБ № 2
- ГКБ № 6, травмпункт, ул. Румянцева, 28
- ГКБ № 8
- ГКБ № 9
- ОКБ № 3
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