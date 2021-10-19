Вакцинация — единственный способ остановить пандемию коронавируса

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19 октября 2021, 10:39 Татьяна Михайлова Источник: «Губерния»

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск)

Эксперты характеризуют ограничительные меры как необходимые, но недостаточные для эффективной борьбы с COVID-19.



В интервью «Губернии» министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов подчеркнул, что вакцинация — самый действенный метод избежать заболевания. «Есть один-единственный приоритетный способ остановить пандемию — это провести всеобщую вакцинацию, добиться массового иммунитета. Ограничения — это примитивные методы, которые направлены на снижение заболеваемости», — отметил глава ведомства. Он добавил, что болезнь протекает у всех индивидуально, однако невакцинированные болеют тяжелее.

В соответствии с распоряжением главного санитарного врача региона поставить прививки от коронавируса должны отдельные категории жителей Южного Урала. Это касается тех, кто по работе контактирует с большим количеством людей и при этом не имеет медицинских противопоказаний для вакцинации. Наличие противопоказаний может определить только врач.

Ввиду непростой эпидемиологической ситуации решение об обязательной вакцинации поддержало Челябинское областное отделение «ОПОРЫ РОССИИ». Вице-председатель отделения Алексей Ларин прокомментировал: «С другой стороны, очень велик экономический ущерб, который может последовать за закрытием предприятий и введением ограничительных мер. Вакцинация и соблюдение санэпидрежима — самые эффективные способы борьбы с этим заболеванием».

Добавим, что записаться на прививку можно с помощью портала «Госуслуги».

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