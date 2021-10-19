422 южноуральца за сутки заболели коронавирусом

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19 октября 2021, 09:45 Анна Семенова

Мест на больничных койках для коронавирусных пациентов не хватает. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Количество смертей подбирается к 30.

Новый антирекорд установлен в Челябинской области. За сутки ковид диагностировали у 422 человек, четверо из них школьники.

Также, по сообщению пресс-службы областного Минздрава, скончались от вируса 28 человек, что также больше, чем в предыдущие дни.

На сегодняшний день лечение получают 12 198 южноуральцев.

В регионе действует обязательная вакцинация для всех, чья работа связана с людьми. Всем остальным необходимо проявить сознательность и прийти на прививку самостоятельно.

Вот что рассказал министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов в интервью «Губернии»:

– Вакцина приводит к процессу выработки в организме специальных механизмов, которые начинают бороться с вирусом раньше, чем он поразит человека. Вирусы могут попасть в организм как к вакцинированным, так и к невакцинированным. Попадая к невакцинированному человеку, вирус сразу вызывает заболевание, далее – осложнения. Пока иммунная система ответит, происходит запоздание, и уже появляются патологические механизмы. Если человек привит, то он готов к вирусу, организм сразу начинает с ним бороться в ту же секунду, как только он попадает.

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