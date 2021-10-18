Более 3500 южноуральцев в выходные привились от ковида
18 октября 2021, 10:08 Анна Семенова
Заболеваемость в регионе продолжает расти.
Введение обязательной вакцинации дает свои плоды. Только за прошедшие в выходные в мобильных пунктах привились 3589 южноуральцев.
Сейчас региону важно нарастить темпы в этом вопросе, ситуация с коечным фондом напряженная, а заболевших каждый день становится все больше. Только за прошедшие сутки, по сообщению Минздрава, положительный ПЦР-тест получили 419 южноуральцев, среди которых шесть школьников. 27 человек скончались от вируса.
На сегодняшний день в Челябинской области лечатся от ковида 12014 человек.
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