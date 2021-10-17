В Челябинской области снова побили антирекорд по заболевшим ковидом

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17 октября 2021, 09:58 Анна Семенова

Челябинцы пренебрегают прививками, а только они смогут помочь выработать коллективный иммунитет. Фото Юлии Боровиковой,

Всего лечение сегодня получает 11 826 человек.

205 человек выписались и вернулись к обычной жизни после перенесенного коронавируса. А им на смену пришли 417 новых больных, эта цифра побила предыдущий антирекорд по суточному приросту. Среди «новобранцев» четыре школьника.

По-прежнему пугающие показатели и по смертности. Вновь за сутки скончалось 28 южноуральцев. Врачи настаивают на вакцинации пожилых людей, ведь именно они тяжелее всего переносят ковид и часто умирают от него.

Также напоминаем, что обязаны привиться все, кто работает с людьми. Без сертификата с QR-кодом нельзя посещать массовые мероприятия с количеством человек больше ста.

- Введение QR-кодов и обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан – это вынужденные меры из-за недостаточного коллективного иммунитета, - говорит главный врач Детской городской клинической поликлиники №8 Челябинск Антон Рыжий. - Именно создание коллективного иммунитета через вакцинацию – единственный метод, доказанный наукой, который поможет в борьбе с COVID-19.

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