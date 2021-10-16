Челябинцы жалуются, что не могут получить медотвод от «ковидной» прививки

Врачи отвечают: противопоказаний крайне мало.
«Плач Ярославны» стоит в соцсетях. Противники вакцинации выдумывают себе поводы отказаться от обязательной прививки. И очень удивляются, что терапевты в поликлиниках от медотвода отказывают. Диабет, онкология, сердце, пожилой возраст – перечисляют свои беды южноуральцы. А врачи отвечают: вам, наоборот, обязательно нужно защитить себя.
Итак. Справку о противопоказаниях к прививке может выдать только иммунологическая комиссия. На нее должен направить лечащий врач. Причиной не делать укол могут стать:
- острое заболевание (имеется в виду ОРВИ, ОРЗ, грипп и проч.)
- хроническое заболевание в стадии обострения
- беременность на сроке до 22 недель.
На этом список заканчивается. Хронические болезни в ремиссии, преклонный возраст, аллергические реакции – не повод отказываться от защиты от коронавируса.
— У наших пожилых пациентов не было ни одного осложнения после вакцины «Спутник V», — говорит главный внештатный специалист геронтолог Татьяна Василенко. - Хронические заболевания, включая онкологические (исключение – во время химиотерапии), пульмонологические болезни, сахарный диабет не препятствуют вакцинации. Прививаться рекомендуется даже пациентам с гериатрическим синдромом — так называемой старческой астенией. Аллергия на лекарства также не считается противопоказанием к вакцинации. Медотвод дают только при тяжелой реакции на введение вакцины.
Если справку о невозможности вакцинации вам все-таки выдали (она может быть оформлена на разный срок, в зависимости от вашего случая), она дает возможность спокойно продолжать работать.
Врачи не скрывают: вакцинация не дает 100% гарантии, что вы не заболеете. Но вероятность этого – 2% от общего числа привитых. В случае соблюдения всех мер профилактики вероятность подхватить вирус очень и очень мала.
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