Челябинские врачи призывают пенсионеров привиться от ковида

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16 октября 2021, 10:33 Анна Семенова

Старые люди наиболее беззащитны перед вирусом. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Люди старше 60 лет – самые уязвимые пациенты.

На 16 октября в статистике областного Минздрава 415 южноуральцев, получивших положительный ПЦР-тест на коронавирус и 28 умерших от ковида. К счастью, за сутки не заболел ни один школьник.

На сегодняшний день в Челябинской области болезнь переносят 11 642 человека. По словам главного врача московской «Коммунарки», ситуация в стране близка к критической. При этом количество вакцинированных ничтожно мало.

В особой группе риска находятся пенсионеры старше 60 лет.

- Пациенты 65+ у нас самые сложные, - говорит главный внештатный специалист терапевт Анна Мищенко. - Они наиболее уязвимыми перед ковидом. Среди таких пациентов наблюдается наиболее высокая смертность. Очень прошу, активно призывайте прививаться близких старше 60 лет. Когда мы теряем людей данного возраста – это очень страшно.

- Все в мире начинали вакцинацию с людей пожилого возраста. Возраст в гериатрии не является противопоказанием, а наоборот приоритетом и вакцинация обязательна! – поддерживает коллегу главный внештатный специалист гериатр Татьяна Василенко. – У людей старшего возраста снижен иммунитет и, как правило, есть сопутствующие заболевания.

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