Россия вошла в лидеры стран по количеству заражённых ВИЧ

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15 октября 2021, 12:22

По данным Роспотребнадзора, в России фиксируется рекордное количество заболеваний вирусом иммунодефицита человека. По сравнению с Европейским союзом в нашей стране количество заболевших в 10 раз больше.



В России ВИЧ заражены более 1 миллиона человек. Это сравнимо с численностью крупного города. Ежегодно из бюджета для лечения, на выплаты пенсий и на предоставление лекарств таким пациентам тратится 225 миллиардов рублей. Пока правительство не имеет конкретной стратегии борьбы с заболеванием, из-за чего ситуация стремительно ухудшается. Антирекордсменом по распространению вируса внутри страны является Кемеровская область. В этом регионе выявляется в три раза больше новых случаев заражений. На каждые 100 тысяч здоровых человек приходится 125 инфицированных. При этом регион по количеству населения сравним с Литвой или Словенией.



Массовое заражение вирусом началось в конце 90-х годов прошлого столетия. Активное употребление инъекционных наркотиков способствовало активному распространению заболевания. Тестирование граждан началось только в 1995 году. В начале 2000-х вирус стал распространяться медленнее, так как наркозависимых стали отправлять на лечение. Чаще всего ВИЧ передаётся через незащищённый половой контакт. Им заражаются не только люди из асоциальных групп, но и состоятельные граждане.





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