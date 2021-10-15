Вакцинация и QR-коды призваны не допустить локдауна

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15 октября 2021, 12:02 Татьяна Михайлова

Фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Представители разных сфер поделились мнением о противоковидных мерах.

Прислушаться к мнению медицинских работников южноуральцев призвал главный врач челябинской детской поликлиники №8 Антон Рыжий. «Введение QR-кодов и обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан – это вынужденные меры из-за недостаточного коллективного иммунитета. Именно создание коллективного иммунитета через вакцинацию – единственный метод, доказанный наукой, который поможет в борьбе с COVID-19», — прокомментировал специалист.

Заместитель директора компании «УралЭкспрессЗапчасть» Максим Крапивин считает, что обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан и введение QR-кодов позволит избежать локдауна. «Мы все помним, что происходило в мире в 2020-ом и для компаний, работающих на международном рынке, это стало настоящим испытанием, — отметил Максим Крапивин. — Будем надеяться, что мы успешно преодолеем этот период. Всем желаю хорошего иммунитета и крепкого здоровья!».

С тем, что меры защиты от коронавируса нужно ужесточить, согласен ректор Челябинского государственного университета Сергей Таскаев. Это объясняется тем, что цифры заболеваемости растут, и теперь в зоне риска находятся все слои населения. «Чтобы не повторить печального сценария весны и лета 2020 года, защитить своих родных, близких и коллег, мы обязаны не просто не пренебрегать мерами профилактики, но и усилить их максимально», — уверен руководитель вуза.

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