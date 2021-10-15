Врачи озвучили рекомендации для людей, перенёсших ковид

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15 октября 2021, 09:55

Один из кардиологов Бакулевского центра, академик Юрий Бузиашвили и руководитель Клиники безлекарственной терапии Александр Шишонин рассказывают, на что необходимо обратить внимание людям, переболевшим ковидом.



Учёные признают, что мир ещё не справился с пандемией. Инфекция ведёт себя непредсказуемо, появляются новые штаммы. Однако люди находятся на пути к избавлению от вируса. Уже прошёл испуг, вызванный коронавирусом. Он стал фактором жизни каждого человека на планете, говорит Бузиашвили. Людям необходимо научиться жить в условиях пандемии, не опасаясь за своё здоровье. Для этого нужно соблюдать правила гигиены.



Но тем, кто переболел коронавирусом, не нужно думать, что они пережили самое страшное. Вирус оказывает влияние на работу сердца, лёгких, мозга и других важных органов. Повышается опасность тромбообразования. Чтобы избежать этого, нужно проходить курсы реабилитации. Сигналом обращения к медикам могут стать постоянная усталость, сонливость, ухудшение памяти.



По мнению Александра Шишонина, для избавления от ковидных хвостов человек должен менять своё поведение. Это должно относиться не только к выбору оптимального лечения, подбору курсов терапии, но и к элементарному режиму дня. Забота о себе должна стать основным приоритетом человека.





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