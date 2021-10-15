В Челябинской области в выходные вновь будут работать пункты вакцинации

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15 октября 2021, 09:02 Анна Семенова

Без прививки можно лишиться права посещать массовые мероприятия. Фото Юлии Боровиковой, Вечерний Челябинск

Публикуем расписание для тех, кто не успевает сделать прививку в будни.

Напоминаем, что с 11 октября вакцинация от COVID-19 в Челябинской области стала обязательной. Если вы не успеваете сделать прививку в будни, для вас все выходные работают мобильные пункты. Вакцина есть как от коронавируса, так и от гриппа.

Вот их расписание:

В Челябинске в пятницу, 15 октября:

МФЦ, Новороссийская, 118в с 10:00 - 14:00

В Челябинске в субботу, 16 октября:

ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00 (в том числе около Леруа Мерлен)

ТРК «Кольцо» с 12:00 - 18:00

ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00

ТРК «Космос» с 12:00 - 16:00

ТРК «Куба» с 10:00 - 13:00

ТК «КС» с 12:00 - 15:00

Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 с 9:00 - 13:00

Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00

В Челябинске в воскресенье, 17 октября:

ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00

ТРК «Кольцо» с 12:00 - 17:00

ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00

ТРК «Фокус» с 11:00 - 16:00

Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00.

В Магнитогорске в субботу, 16 октября:

ТРК «Гостиный двор» (Только COVID-19) с 11:00 - 15:00

ТРК «Континент» с 11:00 - 15:00

В Магнитогорске в воскресенье, 17 октября:

ТРК «Гостиный двор» (Только COVID-19) с 11:00 - 15:00

ТРК «Континент» с 11:00 - 15:00

ТРК «Семейный парк» с 10:00 - 14:00

В Арене «Металлург» во время матчей:

14 октября с 17:00 - 19:00, 17 октября с 15:00 - 17:00.

В Чебаркуле в субботу и воскресенье:

Колхозный рынок с 9:00 - 13:00

Минирынок с 13:00 - 16:00.

В Миассе в субботу и воскресенье:

ТРК «Слон» с 11:00 - 14:00.

В Златоусте в субботу и воскресенье:

ТРК «Тарелка» с 12:00 - 17:00.

В Кыштыме в субботу и воскресенье:

ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.

В Чесме в пятницу, 15 октября:

Центральный рынок с 10:00 - 13:00

В Чесме в воскресенье, 17 октября:

ТК «Магнит» с 10:00 - 14:00.

В Пласте в субботу и воскресенье:

ТК «Раздолье» с 9:00 - 13:00.

В Каслях в субботу, 16 октября:

ТЦ «Перекрёсток» с 10:00 - 13:00.

В Троицке в субботу и воскресенье:

Медпункт на ЖД Вокзале – Круглосуточно.

В Сатке в субботу и воскресенье:

Центральный рынок с 10:00 - 12:00.

п. Межевой, рынок с 10:00 - 12:00.

В Копейске в субботу, 16 октября:

ТК «Слава» с 10:00 - 13:00.

Село Долгодеревенское в субботу, 16 октября:

РЭО ГИБДД, пер. Школьный, 7 с 9:00 - 13:00.

При себе иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, медицинскую маску.

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