В Челябинской области в выходные вновь будут работать пункты вакцинации

Публикуем расписание для тех, кто не успевает сделать прививку в будни.
Напоминаем, что с 11 октября вакцинация от COVID-19 в Челябинской области стала обязательной. Если вы не успеваете сделать прививку в будни, для вас все выходные работают мобильные пункты. Вакцина есть как от коронавируса, так и от гриппа.
Вот их расписание:
В Челябинске в пятницу, 15 октября:
- МФЦ, Новороссийская, 118в с 10:00 - 14:00
В Челябинске в субботу, 16 октября:
- ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00 (в том числе около Леруа Мерлен)
- ТРК «Кольцо» с 12:00 - 18:00
- ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00
- ТРК «Космос» с 12:00 - 16:00
- ТРК «Куба» с 10:00 - 13:00
- ТК «КС» с 12:00 - 15:00
- Гипермаркет «Лента», ул. Черкасская, 23 с 9:00 - 13:00
- Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00
В Челябинске в воскресенье, 17 октября:
- ТРК «Алмаз» с 10:00 - 14:00
- ТРК «Кольцо» с 12:00 - 17:00
- ТРК «Родник» с 10:00 - 16:00
- ТРК «Фокус» с 11:00 - 16:00
- Медпункт на ЖД Вокзале с 10:00 - 19:00.
В Магнитогорске в субботу, 16 октября:
- ТРК «Гостиный двор» (Только COVID-19) с 11:00 - 15:00
- ТРК «Континент» с 11:00 - 15:00
В Магнитогорске в воскресенье, 17 октября:
- ТРК «Гостиный двор» (Только COVID-19) с 11:00 - 15:00
- ТРК «Континент» с 11:00 - 15:00
- ТРК «Семейный парк» с 10:00 - 14:00
В Арене «Металлург» во время матчей:
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14 октября с 17:00 - 19:00, 17 октября с 15:00 - 17:00.
В Чебаркуле в субботу и воскресенье:
- Колхозный рынок с 9:00 - 13:00
- Минирынок с 13:00 - 16:00.
В Миассе в субботу и воскресенье:
- ТРК «Слон» с 11:00 - 14:00.
В Златоусте в субботу и воскресенье:
- ТРК «Тарелка» с 12:00 - 17:00.
В Кыштыме в субботу и воскресенье:
- ТК «Радуга» с 10:00 - 14:00.
В Чесме в пятницу, 15 октября:
- Центральный рынок с 10:00 - 13:00
В Чесме в воскресенье, 17 октября:
- ТК «Магнит» с 10:00 - 14:00.
В Пласте в субботу и воскресенье:
- ТК «Раздолье» с 9:00 - 13:00.
В Каслях в субботу, 16 октября:
- ТЦ «Перекрёсток» с 10:00 - 13:00.
В Троицке в субботу и воскресенье:
- Медпункт на ЖД Вокзале – Круглосуточно.
В Сатке в субботу и воскресенье:
- Центральный рынок с 10:00 - 12:00.
- п. Межевой, рынок с 10:00 - 12:00.
В Копейске в субботу, 16 октября:
- ТК «Слава» с 10:00 - 13:00.
Село Долгодеревенское в субботу, 16 октября:
- РЭО ГИБДД, пер. Школьный, 7 с 9:00 - 13:00.
При себе иметь паспорт, полис ОМС, СНИЛС, медицинскую маску.
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