Врач-трихолог Кохас порекомендовала при температуре минус 7 градусов надевать шапку, чтобы не лишиться волос

Врач-трихолог Ольга Кохас заявила, что ходить без шапки в России в холодное время года очень вредно для волос и сосудов. Медик рассказала, при какой температуре следует надевать головной убор.
По словам врача, спазм сосудов головы может наступить даже при незначительном "минусе" на улице. Ольга Кохас в беседе с Радио Sputnik заметила, что если поднимается ветер, то минус три градуса начинают ощущаться как минус десять. Медик заметила, что не следует сильно переохлаждать кожу головы, поскольку это приводит к выпадению волос.
Трихолог подчеркнула, что головной убор можно оставить дома, если столбики термометров показывают не ниже минус 7 градусов. После того, как вышеуказанная отметка преодолевается, шапка на улице необходима.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.