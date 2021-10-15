Врач-трихолог Кохас порекомендовала при температуре минус 7 градусов надевать шапку, чтобы не лишиться волос

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15 октября 2021, 08:00 Источник: Радио Sputnik

вязаная шапка, pixabay.com

Врач-трихолог Ольга Кохас заявила, что ходить без шапки в России в холодное время года очень вредно для волос и сосудов. Медик рассказала, при какой температуре следует надевать головной убор.

По словам врача, спазм сосудов головы может наступить даже при незначительном "минусе" на улице. Ольга Кохас в беседе с Радио Sputnik заметила, что если поднимается ветер, то минус три градуса начинают ощущаться как минус десять. Медик заметила, что не следует сильно переохлаждать кожу головы, поскольку это приводит к выпадению волос.

Трихолог подчеркнула, что головной убор можно оставить дома, если столбики термометров показывают не ниже минус 7 градусов. После того, как вышеуказанная отметка преодолевается, шапка на улице необходима.

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