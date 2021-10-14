Новые стандарты безопасности появятся в сфере внутреннего туризма

Аргументы Недели → Здоровье 13+

14 октября 2021, 14:52 Татьяна Михайлова

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Свод правил позволит минимизировать риски при оказании услуг путешественникам.

Туристический поток внутри страны растет. В связи с этим заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму разработать национальные стандарты в сфере безопасности. Новые стандарты должны учитывать передовой международный опыт и особенности российского туризма.

Одним из важнейших шагов в этой работе является классификация мест отдыха. По мнению заместителю министра экономического развития Челябинской области Андрей Минченко, этот вопрос очень актуален для Южного Урала.

«Для Южного Урала очень важно, чтобы те небольшие гостевые дома и базы отдыха, которые распространены в нашей местности, на берегах озер и существуют вне правового поля, можно было перевести в «белую» сферу отрасли, позволить им начать работать с туроператорами и официальными платформами интернет-бронирования», — прокомментировал Андрей Минченко. Он пояснил, что это позволит развить туристическую сферу и повысить качество услуг.

По мнению генерального директора Челябинского бюро международного туризма Людмилы Мосиной, следует ужесточить наказание для водителей, нарушающих нормы безопасности при перевозке пассажиров и усилить ответственность туроператоров.

Добавим, что перед специалистами Ростуризма стоит задача разработать национальные стандарты уже к концу октября. Так удастся подготовить отрасль к зимним каникулам.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости