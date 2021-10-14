Диетолог рассказала, какие продукты поддерживают работу мозга

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14 октября 2021, 13:32

Фото: pixabay.com

Марият Мухина - диетолог, невролог - посоветовала пенсионерам 6 продуктов, которые улучшают мозговую деятельность. Марият уверена, что растительная пища не поможет сохранить ясность ума. Мозг потребляет больше всего энергии, поэтому очень важно включить в свой рацион продукты животного происхождения. Они являются незаменимым источником витаминов и полезных веществ, пишут Народные новости.

Продукты, содержащие животные жиры, помогают восстановить мозговую ткань и мембрану. Среди таких - яйца. Они содержат холестерин, который помогает сохранять память.

Диетолог предупреждает, что холестерин вовсе не вреден, как принято считать в последние годы. А отказ от него может стать причиной болезни Альцгеймера.

Работу мозга также улучшает сливочное масло. В его состав входят витамины, которые участвуют в синтезе гармоноподобных веществ.

Еще одним источником витаминов является вяленое мясо. В таком мясе сохраняются все полезные вещества, ведь готовится оно без термообработки.

"При употреблении данного продукта многие пептиды сразу попадают в кровь, усваиваются и входят в метаболизм именно нервной ткани" - говорит специалист.

В этот список невролог также включила мозги, считающиеся субпродуктом. Дело в том, что говяжий мозг используется для создания "Актовегина". Этот препарат назначают для реанимации мозга после инсульта.

Много полезных веществ, таких как омега-3, содержится в мясе жирной рыбы. Засоленная рыба - один из важнейших источников витаминов.

К полезным продуктам Мухина также отнесла квашеные блюда.

Грецкий орех - еще один продукт, обязательный к употреблению. Он содержит лютеолин. Это вещество помогает сохранить память и внимание, активирует процессы головного мозга.

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