Авось, небось да как-нибудь COVID-19 не пережить

Аргументы Недели → Здоровье 13+

13 октября 2021, 08:22

в ковидном госпитале Владивостока

Нынешний октябрь продолжает радовать приморцев едва ли не летним теплом, но всё же уже, как писал поэт, «…роща отряхает / Последние листы с нагих своих ветвей; / Дохнул осенний хлад…» А с холодом придут и извечные сезонные заболевания – простуды, грипп, ангина… Но больше беспокоит ещё один всплеск, или как говорят, волна (четвёртая по счёту) новой коронавирусной инфекции. COVID-19 бьёт без разбору практически всех, но особенно больно – людей старшего возраста, перешагнувших 60-летний рубеж. Эффективного средства борьбы с коварной заразой пока нет, но зато есть, и даже не одна – профилактические вакцины. Получить их жители Приморского края могут в любой поликлинике, лечебном учреждении или в мобильных пунктах и кабинетах вакцинации.

Однако в крае сохраняется напряжённая обстановка по заболеванию COVID-19. Ежедневно выявляются более 200 новых случаев. При этом темпы вакцинации остаются низкими. Так, с 27 сентября по 11 октября иммунизацию прошли 15,5 тысячи человек, то есть в один рабочий день, включая субботу, прививались всего около полутора тысяч приморцев. Тогда как в конце мая, начале июня, когда началась «третья волна» коронавируса, в сутки вакцинировались около пяти тысяч человек.

Такое охлаждение людей к возможности укрепить свой иммунитет и получить надёжную защиту от тяжёлой формы коронавируса, к тому же совершенно бесплатно трудно объяснить. Участники пресс-конференции «Острая актуальность вакцинации против новой коронавирусной инфекции людей старшей возрастной группы и людей с хроническими заболеваниями», прошедшей во Владивостоке, отметили несколько причин. Так, большинство надеется на русский авось, мол, «зараза пройдёт мимо меня» и «как-нибудь переживём».

«С начала массовой вакцинации в нашем госпитале пролечено порядка полутора тысяч человек, из них вакцинированных двумя компонентами всего тридцать девять человек. Когда у тех, кто попал в госпиталь с диагнозом «коронавирусная инфекция», начинаешь спрашивать, почему не вакцинировались, в ответ слышишь, что, мол, не думали, что болезнь будет протекать в тяжёлой форме, надеялись, всё обойдётся. Но вот не обошлось», – подчёркнула главный врач краевого Госпиталя для ветеранов войн и главный внештатный гериатр министерства здравоохранения Приморья Ольга Агеева.

А главный внештатный специалист краевого минздрава по терапии и общей врачебной практике Максим Кабалык отметил низкую информированность населения.

«И наша общая задача сегодня – убедить пациентов, что вакцинация никогда не даст таких осложнений, как перенесённая болезнь», – подчеркнул эксперт.

Медики особо отметили, что больше половины (около шестидесяти процентов) всех госпитализированных из-за коронавируса в Приморье — это возрастные пациенты.

«Неблагоприятные исходы, которые мы видим в стационаре, в восьмидесяти процентов случаев приходятся на пациентов старшей возрастной категории. Тогда как среди вакцинированных пациентов нет ни одного случая летального исхода», – подчеркнула главврач Госпиталя ветеранов Ольга Агеева.

Как правило, с возрастом у людей накапливаются различные проблемы со здоровьем – высокое давление, сахарный диабет, лишний вес, сердце беспокоит, или хондроз, артрит… Хронические заболевания вызывают очень сильные осложнения от коронавирусной инфекции.

Инфекция всегда бьёт по больному месту, подчеркнул Максим Кабалык.

«Если у пациента помимо новой коронавирусной инфекции есть хронические заболевания, такие как онкология, сердечно-сосудистые, болезни дыхательной системы, лишний вес, гипертония, тогда высок риск неблагоприятных исходов. Помимо риска инфарктов и инсультов, тромбоэмболических осложнений, могут быть высыпания на коже, кишечные расстройства – длительные тяжёлые диареи и главное – прогрессирование основного заболевания», – пояснил главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике краевого минздрава.

Второй год мы живём в условиях пандемии, все порядком устали от ограничений, а многие успели свыкнуться с подстерегающей опасностью и даже перестали воспринимать COVID-19 как реальную угрозу для жизни – своей, детей, родных, близких и и любимых, друзей и коллег. Многие продолжают надеется, что их эта зараза обойдёт стороной. А если не обойдёт?

Победить коронавирус мы можем только вместе, создав быстро коллективный иммунитет, твердят врачи и специалисты. Тогда вирусу просто негде будет размножаться. А надеясь на авось, только помогаем заразе становится сильнее.

Как напомнила начальник отдела организации медпомощи взрослому населению краевого министерства здравоохранения Евгения Шутка, риск неблагоприятного исхода при заболевании COVID-19 выше у людей старшего возраста.

«Поэтому пожилым необходимо вакцинироваться в первую очередь. Вакцины, которые сейчас есть в России и Приморье, разрешены для людей старшего возраста. В крае вакцины достаточно. Сейчас у нас открыты более двухсот семидесяти кабинетов и они работают не в полную силу. Когда мы разворачивали кабинеты, прогнозировали более высокие темпы прививочной кампании, поэтому ресурсы для массовой вакцинации у нас есть», – подчеркнула начальник отдела организации медпомощи взрослому населению министерства здравоохранения Приморского края.

Прокомментировала эксперт и инициативу ужесточения ограничений. По её мнению, это справедливая мера ради массового спасения жизней. Есть и иной вариант: вести себя ответственно и вакцинироваться, считает эксперт.

Пока же в связи со стабильно высоким суточным количеством заразившихся коронавирусом приморцев и прогнозом Роспотребнадзора о росте заболеваемости, в крае намечено ввести дополнительные ограничительные меры. Одна из них – обязательное предъявление прививочного сертификата, QR-кода о пройденной вакцинации или справки о перенесённом заболевании менее шести месяцев назад при посещении развлекательных заведений. Как отметила Евгения Шутка, ужесточение ограничений – оправданная мера, если речь идёт о спасении жизни, тем более не одной. Но есть более приемлемый вариант: вести себя ответственно и получить вакцину от COVID-19.

Напомним, что борьба с новой коронавирусной инфекцией также ведётся в рамках реализации региональной государственной программы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости